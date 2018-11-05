Başkan Ay, KSS'deki çalışmaları yerinde inceledi

Uzun süredir bozuk yollar yüzünden sıkıntı yaşayan Küçük Sanayi Sitesi'nde kepenk açan esnaflar, Düzce Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmaları ile rahat bir nefes aldı. Kısa bir süre önce kendisini ziyaret eden ve yazın toz, kışın ise çamur çilesinden dert yanan sanayi esnafına yollarını asfaltlama sözü veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, program dahilinde şehir merkezinde asfaltlama yapan ekiplerin bir kısmını Küçük Sanayi Sitesi'ne yönlendirdi. Bu doğrultuda önce yolu asfalt dökümüne hazır hale getirmek için çalışma yapan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede yolları asfaltla buluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Çakır ve Başkan Ay, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.