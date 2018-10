Başkan Ay “Mağduriyetler en kısa sürede giderilecek”

Düzce'nin Fevzi Çakmak Mahallesinden geçen içme suyu hattı ana borusunda sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan arıza, yakın çevrede bulunan giriş kattaki dairelerde su baskınına neden oldu. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında ana vanadan su akışı kesilirken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, su baskınından etkilenen aileleri ziyaret etti. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ay “beklenmedik bir anda gelişen bir ana hat arızası ortaya çıktı. Sabah 6:30 sıralarında haberini aldık ve ekiplerimiz anında olay yerinde gitti. Su baskınından etkilenen evlerdeki sular motorlar aracılığıyla çekildi. Bu durumdan mağdur olan vatandaşlarımız için belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz zararları karşılamak adına her türlü yardımı sağlayacak. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşımız asla kendini yalnız hissetmesin, her durumda, ihtiyaçta biz varız. Zararları en kısa sürede karşılayacağız” ifadelerini kullandı.