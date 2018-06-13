Başkan Ay, “Melen su park’ta buluşalım”

Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen vizyon proje Melen Su Park alanında çalışmalar sona yaklaştı. Daha önce Ramazan Bayramında tam anlamıyla faaliyete gireceğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay alanın son durumu hakkında yaptığı açıklamada “Daha önce yaptığımız açıklamaya göre Melen Su Park alanını çok büyük ölçüde Ramazan Bayramına hazırlayacağımızı söylemiştik. Şimdi de burada tüm halkımıza sesleniyorum. Ramazan Bayramının ikinci günü akşam saat 20:00’de hep birlikte Melen Su Park’ta olalım. Zaten biliyorsunuz şu an vatandaşlarımız oraya ailecek gidiyorlar, çocukları için oluşturduğumuz oyun alanında keyifli vakit geçiriyorlar. Lunapark alanımızı da tamamladık. Burası tam bir aile yaşam merkezi haline geldi. Düzce’nin yeni mesire ve dinlenme alanı Melen Su Park’ta bayramda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Atlı zabıtalarımız o gün orada vatandaşlarımızın karşısına çıkacak, devriyelerine başlayacak. Artık burası tüm Düzcelilerin olacak, vatandaşların hizmetine sunulacak. Düzcemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.