Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 15:15

Başkan Ay, “Milletimizle el ele gönül gönüle 17 yıl”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay AK Parti’nin kuruluşunun 17’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ay, “Milletimizle el ele gönül gönüle 17 yıl”

14 Ağustos 2018 15:15


Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan AK Parti’nin 17’nci yılını, yayımladığı mesajla kutlayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, mensubu olduğu siyasi teşkilat ve anlayışın kendisine her zaman gurur kaynağı olduğunu belirterek “her şey Türkiye için diyerek 14 Ağustos 2001’de çıkılan bu yolda Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz büyük bir gelişme ve büyüme ivmesi göstermiştir. Yeni Türkiye hedefi ile 16 yıldır dünyanın sayılı güçleri ve karar organlarından biri haline gelmemizde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği dik ve kararlı duruş için minnettarız. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve ekonomik savaşların bizleri yıldıramayacağını ifade etmek istiyor, giderek daha güçlü bir şekilde, yarınlarda milletçe hep birlikte olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile yıllardır milletimizle el ele, gönül gönüle hizmet aşkıyla çalışan, millete efendi değil, hizmetkar olan bir anlayışa sahip AK Partimizin 17’nci yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, nice güzel yıllara erişmeyi Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç