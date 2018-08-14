Başkan Ay, “Milletimizle el ele gönül gönüle 17 yıl”

Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan AK Parti’nin 17’nci yılını, yayımladığı mesajla kutlayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, mensubu olduğu siyasi teşkilat ve anlayışın kendisine her zaman gurur kaynağı olduğunu belirterek “her şey Türkiye için diyerek 14 Ağustos 2001’de çıkılan bu yolda Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz büyük bir gelişme ve büyüme ivmesi göstermiştir. Yeni Türkiye hedefi ile 16 yıldır dünyanın sayılı güçleri ve karar organlarından biri haline gelmemizde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği dik ve kararlı duruş için minnettarız. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve ekonomik savaşların bizleri yıldıramayacağını ifade etmek istiyor, giderek daha güçlü bir şekilde, yarınlarda milletçe hep birlikte olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile yıllardır milletimizle el ele, gönül gönüle hizmet aşkıyla çalışan, millete efendi değil, hizmetkar olan bir anlayışa sahip AK Partimizin 17’nci yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, nice güzel yıllara erişmeyi Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.