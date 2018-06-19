Başkan Ay “Milli servetimize sahip çıkmalıyız”

Başkan Ay: “Düzceli hemşerilerimiz için hayata geçirdiğimiz projeyi hep birlikte korumalı ve sahip çıkmalıyız” dedi.

Melen Çayı üzerinde yepyeni bir yaşam merkezi oluşturmak amacıyla oluşturulan Melen Su Park Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bölgede bulunan sosyal donatılara verilen zararlara dikkat çekerek “Düzcemizin vizyon projesi olarak lanse ettiğimiz Melen Su Park’ta, bazı kendini bilmez kişilerin oradaki ortak kullanım alanlarına verdiği zarar hepimizi üzmektedir. Elbette bölgede yapacaklarımız henüz bitmedi. Ancak daha tamamlanmadan yapılmış olanlara da zarar vermek büyük bir sorumsuzluktur. Biliyorsunuz alanda birçok sosyal donatı alanları bulunuyor. Özellikle kameriyeler ve çöp tenekeleri içinde ateş yakma sonucu ortaya çıkan bilanço hepimizin milli servetine vurulan darbedir. Düzceli hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz bu proje, hepimizin emeğidir. Hep birlikte koruyalım, sahip çıkalım. Zaten arkadaşlarımızın yaptığı tespitler üzerine tutanaklarımızı tutuyoruz. Araçlarla park içine girmeye çalışanlara, gece saatlerinde bölgede alkol alanlara karşı yaptırımlar geliştireceğiz. Bölgenin güvenliğini, ailelerin rahatça orada vakit geçirebilmelerini sağlamak için güvenlik ekibini artıracağız. 24 saat güvenlik ekiplerinin orada devriye gezmelerini sağlayacağız. Zabıta ekiplerimiz hassas şekilde denetimlerini ve gözlemlerini yapacak, gerekli cezai işlemleri de uygulayacak. Yine belirtiyorum ki Melen Su Park hepimizin ortak alanıdır, servetimizdir. Oranın Düzce’de sayılı mesire alanları içine girmesini sağlamak için hepimize sorumluluk düşmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamdır, yanlış davranışlara karşı duyarlı olsunlar. Hep birlikte koruyalım, kollayalım, orayı yaşatalım” ifadelerini kullandı.