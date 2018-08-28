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28 Ağustos 2018 16:04

Başkan Ay, Milli sporcuları ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Litvanya’da düzenlenen U16 Basketbol Avrupa Şampiyonasında milli formayı giyen Düzceli sporcuları ağırladı.

Başkan Ay, Milli sporcuları ağırladı

28 Ağustos 2018 16:04


Litvanya’da düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonasında Düzce Belediyespor oyuncuları Saliha Mandıracı ve Rana Uçar’ın da forma giydiği Türkiye U16 Milli takımımız Avrupa 4.lüğünü elde etti. Şampiyonada milli formayı terleten


Saliha Mandıracı ve Rana Uçar’ı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, makamında ağırladı.


Başkan Ay, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek “Düzce Belediyesi’nin de destekleriyle kızlarımız başarıdan başarıya koşuyorlar. Onları tebrik ediyor ve onlarla gurur duyuyorum. Bu başarılarının devamını diliyorum. Düzce’yi ve Türkiye’yi yurt dışında temsil ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyor ve Düzce’mize ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızı milli takıma yerleştirdik. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Sporcularımızın arkasındayız” dedi.


Başkan Ay, sporculara altın hediye verdi.




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