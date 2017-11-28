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28 Kasım 2017 14:31

Başkan Ay muhtarlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Muhtarlar Derneği’nde merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Ay muhtarlarla bir araya geldi

28 Kasım 2017 14:31


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Özgür Sağlam ve ilgili birim müdürleri ve Düzce Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ile birlikte dernek binasında merkez mahalle muhtarları ile görüştü. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ay vatandaş taleplerinin en doğru şekilde tespit edilmesi ve kısa süre içinde çözüme kavuşturulması için muhtarlara önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek “her ay düzenli olarak yapmaya özen gösterdiğimiz muhtarlar toplantımızda belediyemizin çalışmalarını ve projelerini değerlendiriyoruz. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla muhtarlarımızla birlikte şehrimizin önceliklerini tespit ediyor ve buna göre çalışma planımızı oluşturuyoruz, ilgili birim müdürlerimizle muhtarlarımızı bir araya getirerek talepleri yerinde dinliyor, çözüm önerilerini görüşüyoruz. Her görüşmemiz Düzcemizin daha yaşanılabilir bir kent olmasına büyük katkı sağlıyor. İstişare toplantılarımıza planlı bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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