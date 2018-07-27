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27 Temmuz 2018 12:31

Başkan Ay muhtarlarla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay merkez mahalle muhtarları ile Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Ay muhtarlarla buluştu

27 Temmuz 2018 12:31


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle muhtarları buluşmalarına devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapmaya özen gösterdiği muhtarlar toplantısının Temmuz ayı buluşması Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Başkan Dursun Ay’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Tüm Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Mensur Bilgin, belediye birim müdürleri ve merkeze bağlı 56 mahallenin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ay “her zaman ifade ettiğim gibi belediye hizmetlerimizin her mahalleye eksiksiz ulaşması için muhtarlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. İstişare ve genel değerlendirme yaptığımız bu toplantılarımızı her ay düzenli yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, hep birlikte çalışma planı oluşturuyoruz. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Birim müdürlerim de bu akşam toplantımıza katıldı. Bu ne demek oluyor? Her konuda talepler direk olarak muhatabına iletiliyor. Hızlı bir sistem oluşturduk ve bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Muhtarlarımın her birine davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıda açıklama yapan Bilgin de yapılan görüşmelerin faydasından bahsederek “sayın başkanımıza bu toplantı için arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarlarımız burada başkanımıza ve müdürlerimize talepleri iletiyor. Belediye hizmetlerinin yerine ulaşması adına çok hızlı bir sistemi uyguluyoruz. Her şey Düzce için dedik, bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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