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Başkan Ay muhtarlarla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, merkez mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle muhtarları ile buluşmalarına devam ediyor. Merkeze bağlı mahalle muhtarları ile Aydınpınar Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Başkan Dursun Ay'a Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve başta Muhtarlık İşleri olmak üzere ilgili birim müdürleri ile personelleri de eşlik etti. Mahalle muhtarlarının beklenti ve taleplerini dinleyen Başkan Ay “her zaman söylediğim gibi mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız olan muhtarlarımızla yaptığımız istişareler çalışma planımıza ışık tutuyor. Bu anlamda bu gibi toplantılara büyük önem veriyoruz. Her mahallemizin temsilcisi de bizi kırmayıp bu davetimize icabet etmek için çabalıyor, teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi şu an TEM Otoyol bağlantısı ve çevre alt yollarının 12 Kasıma yetişmesi için çalışıyoruz. Bütün yoğunluğumuzu buraya verdik. Şehir merkezinin otoyol ile direk bağlantısı sağlandığında inanıyorum ki bizim için yeni dönem başlayacak. Mahalle muhtarlarımız da bu süreçte bize destek oldu. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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