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11 Mayıs 2018 10:53

Başkan Ay özel öğrencilerle bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce’de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Özel Eğitim Şenliği’ne katıldı.

Başkan Ay özel öğrencilerle bir araya geldi

11 Mayıs 2018 10:53


Düzce’de faaliyet gösteren özel eğitim kurumları tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen şenlik, Anıtpark Meydanı’nda organize edildi. Etkinlik alanını gezen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay burada engelli çocukların el emeği göz nuru olan ürünleri inceledi ve yemeklerin tadına baktı. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Ay, her yıl düzenlenen etkinlikte emeği geçen eğitimcilere ve engelli ailelerine teşekkür ederek “engelli bireylerimizi topluma kazandırmak adına böyle sosyal etkinlikler büyük önem taşıyor. Her birinin marifetlerini sergilediğini görüyoruz. Her şey çok güzel, ellerine emeklerine sağlık. Buradan çocuklarımızın, eğitimcilerine ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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