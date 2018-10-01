Başkan Ay parti danışma meclisinde çalışmaları anlattı

Toplantıda belediye yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ay parti üyelerine bir yılda yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti Düzce İl Teşkilatı Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Danışma Meclisine bir yılda yapılan yatırım ve projeleri anlatan Başkan Dursun Ay hazırlanan sinevizyon gösterisi eşliğinde şu ifadelere yer verdi: “Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben burada şunu da ifade etmek istiyorum son olarak; yaptığımız bu çalışmalar içinde halkımızın en fazla bizim tuvaletleri ücretsiz yapmamızdan memnun kaldıklarını gördük. Ayrıca şehrimizin belli noktalarına çeşmeler de yapıyoruz. En son biliyorsunuz İnönü Parkında ücret alınıyordu. Onu da kaldırdık. Çünkü bununla ilgili tepki aldık. Bu arada parkımızı işleten müstecirimize de teşekkür ediyorum. Kendisi ile görüştüğümde ‘Başkanım sen bu şehirde böyle bir şey yaptın. Ben de feragat ediyorum ve ücret almıyorum' dedi ve dolayısıyla böyle birlik beraberlik içinde olunca çok güzel şeyler oluyor."