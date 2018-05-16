Başkan Ay, “Paylaşma bilincini her zaman korumalıyız”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin mübarek ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Ay: “Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken ve bunu gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz bir fırsat ayıdır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni de barındıran Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazanı Şerifimiz mübarek olsun” ifadelerinde bulundu.