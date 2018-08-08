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08 Ağustos 2018 11:52

Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, geçtiğimiz günlerde İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı’nın şampiyonlarını makamında ağırladı.

Başkan Ay, rafting şampiyonlarını tebrik etti

08 Ağustos 2018 11:52


Türkiye Rafting Milli Takımı, 20-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Ivrea kentinde düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası U-23 kategorisinde yarışan ve şampiyonlukla dönen antrenör Birol Tepe’yi ve ekibini makamında ağırladı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı şampiyonlukla döndü. Takımın antrenörlüğünü de yapan Birol Tepe’yi ve ekibine başarılarından dolayı tebrik edip, hediyemizi taktim ettik. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve onları destekliyoruz. Başarımız tüm Türkiye’ye ve Düzcemiz’e armağanımız olsun” ifadelerini kullandı.




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