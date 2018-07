Başkan Ay, “Sosyal belediyecilik anlamında kendimizi geliştiriyoruz”

Başkan Ay, “İş adamlarımızın desteği ile güzel çalışmalara imza attık”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay özellikle Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarlarına destek veren iş insanları ile bir araya geldi. 26 firmanın temsilcilerinin katıldığı ve Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantı Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk’un Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgiler ile başladı. Asuk yaptığı açıklamada 16 akşam boyunca düzenlenen mahalle iftarlarında yaklaşık 35 bin kişi katılım sağladığını ve organizasyonlardan vatandaşların da büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Asuk, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Toplantıda iş adamlarına hitap eden Belediye Başkanı Dursun Ay, sosyal belediyecilik anlamında kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek “Özellikle Ramazan’da iftar vermek için çok ciddi katkılarda bulundunuz. Belediyemiz sadece bunun organizasyon çalışmasını yaptı. Sizler organizasyonu yapamazdınız, bizler de belediyenin bütçesinden bu kadar maddi destek sağlayamazdık. Dolayısıyla bir araya geldik ve güzel bir organizasyon oldu. Yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Biz vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her türlü organizasyonda varız. Günde her gün en az 3-4 tane cenaze oluyor. Belediye olarak cenaze işlemlerini ücretsiz yapıyoruz. Vatandaştan hiçbir şey istemiyoruz. Çünkü cenaze sahiplerinin acısı var hatta durumu olmayanların ikramlarını da biz yapıyoruz. O yüzden sosyal belediyecilik anlamında her gün kendimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Dursun Ay belediyenin çalışmalarını anlattı.

Başkan Dursun Ay, etkinliğe katılan iş adamlarına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ay konuşmasında “Biz geldiğimizde baktık Düzce’de boşanma oranları çok yüksek. Dolayısıyla bir psikolojik danışman merkezi kurduk. Türkiye standartlarına göre boşanma konusunda Düzce ön saflarda yer alıyor. Şu anda onu inceliyoruz. Boşanma oranları neden yüksek, bunu nasıl çözebiliriz, ayrıca evlenen kişilere teknik destek veriyoruz. Evlenmenin ne olduğunu anlatıyoruz. Yani insanımızın her noktasında varız. Belediyemizde 20 tane müdürlüğümüz var ve her müdürümüzün ayrı ayrı yerlerde görevleri var. Ben belediye başkanı olarak belediyenin bütün işlerini bizzat takip ettiğim gibi belediyemizin iki tane şirketi o şirketlerin çalışmalarını da inceliyoruz. Ayrıca katı atık birliği başkanıyım. Valiliğimizde bütün belediyelerle toplantı yaparak çöplerin nereye döküleceği, nasıl çalışma yapılacağı konusunda konuşuyoruz. Yapılan çalışmaları tek tek takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı Başkan Dursun Ay’ın katılımcılara teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.