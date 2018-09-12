Başkan Ay sözünü tuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce Küçük Sanayi Sitesinin asfaltlanması konusunda Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın ekiplere talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı.

Düzce Belediyesi, hizmete açıldığı günden bu yana bölge esnafının şikayet ettiği bozuk alt yapı ve asfaltsızlığa karşı Küçük Sanayi Sitesinde çalışmalara başladı. KSS yönetiminin alt yapı konusunda yaptığı girişimlerin ardından Başkan Dursun Ay asfaltlama için düğmeye bastı. Mevcut çalışma planını inceleyen Başkan Ay'ın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vermesi ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi çevresi ve ara sokakları da dahil olmak üzere toplam 6 km uzunluğundaki alana asfalt serme işlemi başladı. Başkan Dursun Ay'ın daha önce söz konusu bölgede yeterli alt yapı çalışmalarının olmadığı ve yönetim tarafından çözülmesi gerektiği yönünde yaptığı açıklamaların ardından bölgede alt yapı haritası çıkarılarak eksikler giderilmişti. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Başkan Dursun Ay'ın verdiği söz ile Fen İşleri Müdürlüğü vakit kaybetmeden Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama işlemine başladı. Sitede bulunan esnafların da memnuniyetle karşıladığı çalışmalar kapsamında toplam 6 km uzunluğunda çevre ve ara sokakların asfaltlanması kısa süre içinde tamamlanacak.