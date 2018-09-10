Başkan Ay taşıyıcı esnafını ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, hafta sonu ziyaretlerinden birisini de Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yaptı. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette kooperatif binasında nakliyecilerle çay içen Belediye Başkanı Dursun Ay, nakliyecilerin sorunlarını dinledi. Ziyaret sonunda açıklama yapan Başkan Ay, “Düzce Kamyon Ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ve esnafımızı ziyaret ettik. Çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın başkana ve esnafımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kooperatif üyeleri ise Düzce'nin bitmeyen yarası olan trafik sorununu Başkan Ay'a ileterek yardım istediler. Ayrıca Düzce'nin otoban bağlantılarının kapalı olması ve kamyon ve Tır sürücülerinin Otobandan Düzce'ye girememeleri de büyük sorun olarak Başkan Ay'a ilettikleri öğrenildi.