Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 17:24

Başkan Ay tesislerde incelemelerde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi taş üretim ve işleme tesisleri ile Destek Hizmetler Müdürlüğü atölyesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Ay tesislerde incelemelerde bulundu

03 Temmuz 2018 17:24


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ve İNTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Kenan Gökmen ile birlikte Düzce Belediyesi şantiyesi ve taş üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Doğal taşların kesilerek işlendiği ve farklı boyutlarda kullanıma hazır hale dönüştürüldüğü tesislerde Genel Müdür Kenan Gökmen’den bilgiler alan Başkan Ay, kapasite ve rezervlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Asfalt hammaddesi olarak kullanılan doğal taşların işlendiği makineler ile Destek Hizmetler Müdürlüğü demir döküm, mobilya işleme tesislerini de gezen Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada “Bu tesislerde belediyemiz kendi ihtiyaçlarının yanı sıra çevre illerin de taleplerini karşılayacak nitelikle üretim yapıyor. İNTAŞ bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında farklı türlerde doğal taşlar çeşitli boyutlarda parçalanıyor ve işleniyor. Bu sayede asfaltımızda ve alt yapı çalışmalarımızda ihtiyacımız olan her şeyi kendi üretimimizle sağlıyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca Destek Hizmetler Müdürlüğü atölyelerimizde de çeşitli şehir mobilyaları ile demir döküm malzemeler üreterek yine kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tesislerde büyük emekle işlerini yapan, çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç