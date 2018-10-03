Başkan Ay TÜGVA heyeti ile bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Başkanı İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay STK temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Başkanı İsa Yazıcı ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Başkan Ay TÜGVA' nın yaptığı işlerin çok önemli olduğundan bahsederek “önemli bir sorumluluğunuz var. Görev yaptığınız vakıf sıradan bir vakıf değil. Ciddi hedefleri olan, önemli misyonu olan bir vakıf. Biz hakikaten millet olarak devlet olarak, hep şuurlu, anasını, babasını, atasını, komşusunu, milletini, vatanını, değerlerini bilen gençler sayesinde bu günlere geldik. Bundan sonra da var olacaksak, bu, şuurlu gençler sayesinde olacaktır. Çalışmalarınız, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli konu, gençliğin yetişebilmesidir bu yüzden TÜGVA heyetine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyorum" İfadelerini kullandı. TÜGVA Düzce İl Başkanı İsa Yazıcı da çalışmaları hakkında Başkan Ay'a bilgi verdi.