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08 Ağustos 2018 16:08

Başkan Ay TÜMSİAD toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, TÜMSİAD tarafından, Düzce Belediyesi Erguvan sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltılı programa katıldı.

Başkan Ay TÜMSİAD toplantısına katıldı

08 Ağustos 2018 16:08


Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi (TÜMSİAD) üyeleri’nin düzenlediği programla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Tabi ki son zamanlardaki dövizdeki dalgalanmayı Sayın Başkanımız söyledi. Burada millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yastık altındaki dövizlerimizi bozduracağız. Birde yurtdışından mal almayı azaltacağız. Vatandaşlar olarak yurtdışı ürünlerini almayacağız ve her yıl yeni çıktı diye telefonlarımızı değiştirmeyeceğiz. Dışarıya sattığımız ürünleri daha da arttırarak dengeyi sağlayacağız. Dolayısıyla işadamlarımız da bu yönde beyanat veriyor. Yapacağımız iş budur” dedi.




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