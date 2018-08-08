Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi (TÜMSİAD) üyeleri’nin düzenlediği programla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Tabi ki son zamanlardaki dövizdeki dalgalanmayı Sayın Başkanımız söyledi. Burada millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yastık altındaki dövizlerimizi bozduracağız. Birde yurtdışından mal almayı azaltacağız. Vatandaşlar olarak yurtdışı ürünlerini almayacağız ve her yıl yeni çıktı diye telefonlarımızı değiştirmeyeceğiz. Dışarıya sattığımız ürünleri daha da arttırarak dengeyi sağlayacağız. Dolayısıyla işadamlarımız da bu yönde beyanat veriyor. Yapacağımız iş budur” dedi.