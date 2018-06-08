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08 Haziran 2018 13:14

Başkan Ay, Uzunmustafa sakinleri ile orucunu açtı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle iftarları kapsamında Uzunmustafa ve Kiremitocağı mahallelerinin sakinleri ile birlikte orucunu açtı.

Başkan Ay, Uzunmustafa sakinleri ile orucunu açtı

08 Haziran 2018 13:14


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ev sahipliğinde düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Uzunmustafa ve Kiremitocağı mahallelerinin sakinleri ile bir araya gelen Başkan Dursun Ay’a Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli, AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Fahri Çakır, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri de eşlik etti. İftar öncesinde Milletvekili Adayı Fahri Çakır ile birlikte masaları tek tek gezen Başkan Ay vatandaşların taleplerini dinleyerek kurmaylarına not aldırdı. ‘Bundan böyle vatandaş odaklı hizmet’ diyen Başkan Ay “her mahalle iftarımızda özellikle masaları gezmeye her hemşerimizin elini sıkmaya özen gösteriyorum. Onların bizden beklentilerini öğrenmek ve çalışma planımızı buna göre oluşturmak zorundayız. Düzcelilerin beklediği yerel hizmetleri vatandaşımızla el ele vererek eksiksiz şekilde yerine getireceğiz” dedi.




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