Başkan Ay, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatı ile kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin 96’ncı yıldönümü dolayısıyla AK Parti Düzce İl Yönetimi ile birlikte kent merkezinde gezerek esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Tüm Türkiye ve Düzce’de de coşku içinde kutlanan 30 Ağustos hakkında açıklama yapan Başkan Ay “Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Büyük Taarruz zaferimizin yıldönümünü genç nesillerimize anlatmak için vatandaşlarımıza esnafımıza Türk Bayrağı dağıtıyoruz. Türk Milleti tarih boyunca büyük zaferlere imza atmış, milli birlik ve bütünlüğünü tüm dünyaya kanıtlamış bir millettir. Bayrağımızı, vatanımızı tıpkı o günlerde olduğu gibi bugün de korumaya devam ediyoruz. İçten ve dıştan ülkemizi zora sokmaya çalışan düşmanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Bizde bu güç ve vatan sevgisi oldukça Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek dünyayı titretmeye devam edecektir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.