Başkan Ay, vatandaşlarla aynı sofrada

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın katılmaya büyük özen gösterdiği ve vatandaşlarla yakından ilgilendiği iftar buluşmalarına AK Parti’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim adayları da katıldı. Akınlar Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Milletvekili adayları Fahri Çakır, Ayşe Keşir ve Dr. Numan Çabuk burada vatandaşın beklenti ve taleplerini dinledi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’in de bulunduğu buluşmada konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay “ben inanıyorum ki 24 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti milletvekili adayları arkadaşlarımız yeniden seçilecekler ve Düzceliler, ‘Vakit Türkiye Vakti’ diyerek çıktıkları bu yolda onları yalnız bırakmayacak. Yeni Türkiye’nin inşasında Düzce olarak bugüne kadar olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Burada da vatandaşlarımızla bir araya gelerek bizlerden beklentilerini dinliyor ve buna göre gayret gösteriyoruz” dedi.