Başkan Ay, yaralı askerleri ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait aracın kaza yapmasının ardından yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait aracın kaza yapmasının ardından yaralanan 4 askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yaralı askerlerle bir süre sohbet eden Başkan Ay, sağlık durumları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ay, “Yığılca'nın Kırık Köyünde İlçe Jandarma Komutanlığına ait aracın kaza yapması sonucu yaralanan askerlerimizi İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz ile birlikte hastanede ziyaret edip acil şifalar diledik. Düzce İl Jandarma Komutanımız Mustafa Çetinkaya nezdinde tüm askerlerimize geçmiş olsun diyoruz.

Askeri aracımız başka bir ölümlü kaza için bölgeye intikali sırasında o kazada hayatını kaybeden Muhammed Koçak kardeşimize de Yüce Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.