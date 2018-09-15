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Başkan Ay yeni eğitim-öğretim yılını kutladı

2019 eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başta minik öğrenciler olmak üzere herkese başarılar diledi.


Başkanı Dursun Ay, 17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni eğitim - öğretim yılının, başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Dursun Ay, şunları kaydetti; ”Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için ders zili çalacak. Bu zil çocuklarımız ve gençlerimiz için ne kadar önemliyse, çocuklarının daha iyi bir gelecekle buluşmasını isteyen anneler babalar içinde o derece önem arz etmektedir. Bugünün eğitim temelinde, yarının Türkiye'sinin daha aydınlık olacağı unutulmamalıdır. Değerli eğitimcilerimiz ve sevgili veliler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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