Başkan Ay yeni eğitim-öğretim yılını kutladı

Başkanı Dursun Ay, 17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni eğitim - öğretim yılının, başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Dursun Ay, şunları kaydetti; ”Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için ders zili çalacak. Bu zil çocuklarımız ve gençlerimiz için ne kadar önemliyse, çocuklarının daha iyi bir gelecekle buluşmasını isteyen anneler babalar içinde o derece önem arz etmektedir. Bugünün eğitim temelinde, yarının Türkiye'sinin daha aydınlık olacağı unutulmamalıdır. Değerli eğitimcilerimiz ve sevgili veliler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."