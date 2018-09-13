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Başkan Ay, yeni yolda incelemelerde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, şehir mezarlığı ve çevresinde TEM Otoyol, Şehirlerarası Otobüs Terminali, şehir merkezi bağlantı yollarını sağlayacak yeni yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı'nda devam eden yol yapım çalışmalarını yerince inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak yol çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Ay, “Fen İşleri Müdürlüğümüz yeni çevreyolları için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Programlarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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