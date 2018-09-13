Başkan Ay, yeni yolda incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı'nda devam eden yol yapım çalışmalarını yerince inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak yol çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Ay, “Fen İşleri Müdürlüğümüz yeni çevreyolları için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Programlarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.