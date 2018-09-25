Başkan Ay Yüksekova'ya gitti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bir dizi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Kayyum danışmanı olduğu ve aynı zamanda kardeş şehir protokolü imzalanan Yüksekova Belediyesine ziyarette bulundu. Başkan Vekili Salih Keskinli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve Düzce Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı inceleme gezisi Yüksekova Havalimanında düzenlenen karşılama töreni ile başladı. Törende Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve geçtiğimiz günlerde Düzce'ye gezmeye gelen Yüksekovalı öğrenciler de yerini aldı.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve öğrencilerin karşıladığı Başkan Dursun Ay Yüksekova'ya yapılacak park projesini yerinde inceledi. Düzce Belediyesi eliyle yaptırılacak parkın ismi ise PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan bebeğin adı verilecek. Yüksekova'da yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını da inceleyen Başkan Ay ve beraberindekiler daha sonra terör mağduru olanlar için TOKİ tarafından yapılan konutları gezdi.