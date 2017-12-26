Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 15:55

Başkan Ay’dan Başsavcıya plaket

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün’ü makamında ziyaret ederek uyuşturucu ile ilgili olarak gösterdiği çaba nedeniyle şükran plaketi takdim etti.

Başkan Ay’dan Başsavcıya plaket

26 Aralık 2017 15:55


Düzce’de son dönemde uyuşturucu ile mücadelenin hat safhaya ulaşmasına katkısı bulunan tüm kurumları gezen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün’ü de ziyaret ederek uyuşturucu ile mücadele konusunda gösterdiği kararlılıktan dolayı teşekkür ederek şükran plaketi takdim etti.


Başkan Ay, “Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Düzceliler adına Başsavcımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Başsavcı Savaş Düzgün, Başkan Ay’a ziyaretten ve plaket takdiminden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
9
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    9°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç