Başkan Ay’dan Başsavcıya plaket

Düzce’de son dönemde uyuşturucu ile mücadelenin hat safhaya ulaşmasına katkısı bulunan tüm kurumları gezen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün’ü de ziyaret ederek uyuşturucu ile mücadele konusunda gösterdiği kararlılıktan dolayı teşekkür ederek şükran plaketi takdim etti.

Başkan Ay, “Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Düzceliler adına Başsavcımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başsavcı Savaş Düzgün, Başkan Ay’a ziyaretten ve plaket takdiminden dolayı teşekkür etti.