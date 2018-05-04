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04 Mayıs 2018 14:30

Başkan Ay’dan otopark ve park ücreti müjdesi

Düzce’de şehir trafiğini rahatlatması ve park sorununu çözmek için iki yeni otopark yapılacak.

Başkan Ay’dan otopark ve park ücreti müjdesi

04 Mayıs 2018 14:30


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yaptığı açıklamada şehrin en büyük sorunlarından otoparklara belediyenin el attığını belirterek yeni otoparkların Pazartesi günüden itibaren hayata geçirileceğini ve ücretlerinin de cüzzi olacağı müjdesini verdi.


Başkan Ay, şehir merkezinde bulunan 2 büyük alanı yeni otopark alanı olarak Düzcelilerin hizmetine açmaya hazırlanıyor. Fil Platosunun bulunduğu alanda ve eski Otogar alanını otopark için tahsis eden Düzce Belediyesi, ayrıca Krempark AVM arkasındaki alanda da yeni fiyat tarifesi uygulamasına gidecek. Şehir merkezindeki otoparkların saatlik üzerinden yaptığı uygulamaya karşı Düzce Belediyesi 24 saat parka Film Platosu alanında, AVM arkasındaki alanda ve Çoban Kavşağı’nda bulunan Eski Terminal alanında 2 TL ücret alacak. Şehir Merkezinde kaldırım kenarlarında YEYPAŞ tarafından işletilen alanların park ücretleri ise 3 TL olarak belirlendi.


Başkan Ay, otopark ücretleriyle ilgili bir çalışmaları olduğunu belirterek, “Otoparklarla ilgili olarak bir çalışmamız var. Şu anda biliyorsunuz film Platosunun orası, Eski Çoban Garajı ve AVM’nin arkasındaki valiliğimizin kontrolündeki otoparkta 24 saat kullanım 2 TL olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın araçlarını oralara park etmelerini istiyoruz. Daha fazla para ödememeleri için oraları tercih ederlerse iyi olur. Hem şehir trafiği de rahatlar. Böylece vatandaşlarımızda araçlarını daha ekonomik şekilde araçlarını park edebilirler” dedi.


Yeni otoparklar ve fiyat tarifeleri ise 7 Mayıs Pazartesi gününden geçerli olacak.




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