Başkan Ay'dan temizlik personeline teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kurum içi çalışma verimliliğini artırmak ve personel ile birebir iletişim sağlamak amacıyla başlattığı personel buluşmalarına Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile devam etti. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Başkan Ay saha personelinin iş konusunda ne kadar planlı ve özverili çalıştığına dikkat çekerek, "Sizler çok önemlisiniz, çünkü biz bu şehirde ne kadar imar, imalat, proje yaparsak yapalım, bunları temiz tutmazsak halkımız yeterli verimi alamaz. WC'leri ücretsiz yaptık ve temizliğini biz yapıyoruz. Halkımız bu durumdan çok memnun, bu yüzden sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum; bu memnuniyeti bizlere sağladığınız için. Bizleri dışarıda siz temsil ediyorsunuz, hepimiz işimizi, sorumluluğumuzu planlı ve programlı yapmak zorundayız” dedi.