Başkan Ay,“Muhtarlarımız halkın sesidir”

Başkan Dursun Ay mesajında "1829 yılında kurulmuş en köklü yapılardan biri olan muhtarlıklar 189 yıldır mahallelerimize ve köylerimize en iyi şekilde hizmet etmektedirler. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olmaktadır. Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz Muhtarlık işleri Müdürlüğümüz ile muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde mahalle bazındaki hizmetleri koordineli olarak sürdürmekteyiz. Yine aynı şekilde Düzce Belediyesi olarak, muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine güzel ve ortak çalışmalara imza atacağımız, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerinde bulundu.