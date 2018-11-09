Başkan bağlantı yolunu yerinde anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle muhtarları ile Aydınpınar Sosyal Tesislerinde yapılan toplantının ardından TEM Otoyol bağlantı yoluna geçerek burada muhtarlara çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda ekiplerin de çalışmaya devam ettiği yolun 12 Kasım'a kadar trafik akışına hazır hale getirileceğini söyleyen Başkan Ay, Azmimilli Mahallesi iki yakası arasında yaya ulaşımının da kolaylaşması adına merdiven ve yaya geçitlerinin de yapıldığını belirtti. Muhtarlar Derneği Başkanı Mensu Bilgin ve mahalle muhtarlarının tüm sorularını yanıtlayan Başkan Ay, “Depremin yıldönümünde Düzce'nin büyük hayallerinden birini daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah, Düzce gelişiyor, Düzce büyüyor” dedi.