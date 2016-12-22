Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 17:15

Başkan Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü

Başkan Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü

22 Aralık 2016 17:15

Turizmi Canlandırma ve Tanıtım Çalışmaları kategorisinde Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü.
Skyreporter Dergisi’nin her yıl düzenlediği ve 8’ncisi gerçekleşen geleneksel Business Challenge 2016 ödülleri belirlenirken, bu yıl ilk kez, Ülke kalkınmasında önemli rolü ve misyonu olduğu kabul edilen belediyeler mercek altına alındı. Söz konusu ödüllerin değerlendirilmesinde, vizyon, kentsel tasarım, turizm, sosyal sorumluluk, bütçe, uluslararası ilişkiler, çevre ve altyapı çalışmaları dikkate alınarak okuyucuların bilgisine sunuldu. Nihai sonuçlar Skyreporter yayın yönetimi tarafından belirlendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tarihi ticaret merkezi restorasyon çalışmaları, Kadınlar Plajı rekreasyon projesi, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı rekreasyon projesi, çok amaçlı turizm tesisi Terass Akçakoca, kentsel dönüşüm çalışmaları, merkez cami etrafı peyzaj düzenleme çalışmaları, Mavi bayraklı plaj çalışmaları, yukarı mahalle yöresel pazarı, Ankara’da gerçekleşen Düzce Tanıtım günlerindeki Akçakoca stant performansı, Ankara billboard tanıtım çalışmaları gibi daha birçok turizmi kapsayan projelerden ve tanıtım atağından dolayı “Turizmi Canlandırma ve Tanıtım Çalışmaları” kategorisinde Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ödüle layık görüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç