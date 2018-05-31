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31 Mayıs 2018 12:48

Başkan Cüneyt Yemenici yeni içme suyu arıtma tesisini yerinde inceledi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçede yapımı devam eden Yeni İçme Suyu arıtma tesisi projesini yerinde inceledi.

Başkan Cüneyt Yemenici yeni içme suyu arıtma tesisini yerinde inceledi

31 Mayıs 2018 12:48


Başkan Yemenici, ilçede gerçekleşen çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Akçakoca’yı kalkındırma yolunda en büyük güçlerinin Akçakocalı hemşerilerinin olduğunun altını çizen Başkan Yemenici "Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayata geçireceğimiz hizmetlerimizle Akçakoca’yı el birliği ile geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Günlük olarak 26 bin metreküp arıtma kapasite ile ilçemize memba kalitesinde içme suyu vermeyi sağlayacak olan Akçakoca içme suyu arıtma tesisimizde inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna doğru hizmete açacağımız modern tesisimiz ilçemizin içme suyu sorununu kökünden çözmüş olacaktır” sözlerine yer verdi.




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