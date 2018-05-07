Başkan Dursun Ay, “Bilinçli bir nesil yetiştirmeye destek olacağız”

Düzce Üniversitesi Konferans Salonu’nda gençlik çalışmaları konusunda il, ilçe ve beldelerde görevli imam ve müftülerin katıldığı bir program düzenlendi. Programda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay , Düzce İl Müftü Vekili Hüseyin Akkaya ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Açılış konuşmasını yapan ve gençlerin eğitimine dikkat çeken Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Buradan geçirecek vaktimiz olmadığını, sistemli, prensipli, ilkeli bir çalışmayla çok daha amaca yönelik yol alabileceğimizi belirtmiştik. Bu bağlamda gençlik çalışmaları gerçekten çok önemli. İlimiz gençlik çalışmalarında çok şükür belli bir seviyeye ulaştı. Ancak önümüzde bir okyanus var. Yaptığımız çalışmalar önemli ancak hep birlikte çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu çalışmalarda sizlere, bizlere, hepimize çok önemli görevler düşüyor. Toplumun bazı şeyler yapmasıyla üzerimizden bu yük kalkmıyor. Hep birlikte sistemli bir şekilde çalışmamız lazım" dedi.

Dağlı, "Bizim imamlarımız Allah’a şükür son derece disiplinli, prensipli, ilkeli, olaylara vakıf, memleket meselelerinde duyarlı arkadaşlarımız. İşin başı, sonu her zaman eğitim ve eğitimden başlamak zorundayız. Biz Düzce’de Roman mahallesinde okula gittiğimiz zaman 4 - 6 yaşındaki 3 yaşındaki çocuklar bizi dualarla karşılıyorlar ve hepsi ayrı ayrı hangi süreyi okumak istiyorsa onu bağırıyor. Biz eğitim verdikten sonra dinlisi dinsizi, ırkı, bilmişi bilmemişi fark etmiyor. Yeter ki biz çocuktan itibaren onlara dokunabilelim. Sadece bununla kalmayacağız, gençlerimize de dokunacağız. Okullardaki durumumuz ortada güzel çalışmalarımız var ama yeterli değil. Bağımlılıkla ilgili daha çok çalışmamız gerekiyor. Gençlerimize çok daha fazla dokunmamız gerekiyor. Onların önce ruhuna hitap etmek zorundayız. Onların ruhunu bilmezsek, halinden anlamazsak, evlerinde ne içiyor, ne yiyor diye sosyal yapılarını bilmezsek hiçbir zaman onlara tam dokunmuş olmayız" diye konuştu.

Düzce’deki imamlara güvendiğini ifade eden Dağlı, "İmam arkadaşlarımız ilçe koordinatörlüğünü biraz daha yakından tanıyacak. İlçe koordinatörlüklerine gidip gelecekler. İlerde bir toplantı daha yapacağız. Burada imamlarımızla dernek başkanlarını bir arada oturtacağız. Beraber oturmak suretiyle kaynaşmalarımızı arttıracağız. Bazı yerlerde sorunlar olduğunu biliyorum. Bu sorunları ortadan kaldıracak olan yine biziz, kendimiziz. Daha önce de söylemiştim. Cami imamımızın hızına yetişemeyen, çalışmayan dernek başkanlarıyla bundan sonra çalışmayacağız. Bunu açık olarak ifade ediyorum. Her zaman maddi manevi ne gerekiyorsa sizin yanınızda olacaklar” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise gençlerin bilinçli şekilde yetiştirilmesi için geliştirilen yöntemlere dikkat çekerek, “Şu anda bakıyorum müftülüğümüz, sivil toplum kuruluşları falan öğrencilerimize Kur’an-i Kerim öğretmek için onlara bir hafta piknik yaptırıyorlar bir hafta sokakta top oynattırıyorlar bir hafta yüzme havuzuna götürüyorlar. Dolayısıyla öğrencileri çekmek için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Düzce Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hatta şu an da bizim biliyorsunuz Melen projemiz var. Melensu Park projemiz var. Orada 4 tane futbol, basketbol, voleybol sahalarımız var. Sizler yeter ki mahallenizde gençleri toplayın bu sahaları size açalım. Orada her türlü aktiviteyi ücretsiz yapabilirsiniz. Siz yeter ki gençleri camiye çekin. Biliyorsunuz önümüz Ramazan. Ramazanda gelen bütün cemaate söyleyin. İllaki ya çocuğunu ya torununu alıp gelsin. Tek başına gelmesin camiye” ifadelerini kullandı.

Konferans, Düzce İl Gençlik Koordinatörü Hasan Çiçek’in slayt gösterimi ve Antalya İl Gençlik Koordinatörü Mehmet Fatih Tunç’un gençlere verilen eğitimin önemiyle ilgili açıklamalarıyla sona erdi.