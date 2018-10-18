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Başkan Dursun Ay birim müdürleri ile görüştü

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay birim müdürleri ile düzenlediği toplantıda Kervan Kavşağı, TEM Otoyol bağlantısı ve şehir merkezi entegrasyonu hakkında istişarelerde bulundu.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, birim müdürleri ile düzenlediği yönetim koordinasyon toplantısında şehir merkezinin D-100 ve TEM Otoyol bağlantısı ile sağlayan Kervan Kavşağı üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında görüştü. İlgili birim müdürleri ile özellikle yeniden yapılandırılan Zahidül Kevseri Bulvarı ve devamında Kervan Kavşağında yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Ay yaptığı açıklamada “biliyorsunuz şehir merkezimizin direkt TEM Otoyol bağlantısını sağlayacak bağlantı ile D-100 Karayolu arasında önemli bir kavşak noktası olan Kervan kavşağını da yeni sisteme entegre etmek durumundayız. Özelikle ağır tonajlı araçların bu güzergahta hareket edeceğini biliyoruz. Bu anlamda hem vatandaşlarımızın hem de Düzce'yi geçiş noktası olarak kullanacak taşımacıların trafik akışında sorun yaşamamasını istiyoruz. Kervan Kavşağının yakın gelecekte oluşacak trafik yoğunluğunu sorunsuz şekilde karşılaması adına belli çerçevede çalışmalar öngörüyoruz. Bu konuda birim müdürlerimiz ile birlikte bir toplantı düzenledik. Düzce'nin trafik akslarında önemli dönüşümlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

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