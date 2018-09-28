Başkan Dursun Ay çalışmaları anlattı

Başkan Dursun Ay tek amacının Düzce halkını mutlu etmek olduğunu, halkın isteğine göre faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ziyarette bulunduğunu belirten Başkan Dursun Ay, 70 bin kişilik nüfuslu şehre bir park kazandırmak istediğini ve adının da Bedirhan bebek parkı olacağını söyledi.

Düzce Belediye faaliyetlerine de değinen Başkan Dursun Ay: “Daha güzel ve yaşanabilir bir şehir için elimizden geleni fazlasını yapamaya çalışıyoruz bunun için yolların yapımı ve bakımı konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 yıl içinde 200 bin ton asfalt serdik.”

Sosyal projelerin öneminden söz ederek bu konuda Düzce belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını belirten Başkan Ay “Son yıllarda Düzce'de hızlanan boşanma oranından ötürü Psikolojik Danışma Merkezi kurduk. Bu ekiple, evlilik kurumunda sağlam bir aile, sağlam bir toplum için eğitimler veriyoruz. Bu konuda çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Ayrıca Aşevimiz var biliyorsunuz. Burada günlük 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. 100 kişinin de evlerine sıcak yemek dağıtımını sürdürüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde özellikle ihtiyaç sahibi aileler için toplu sünnet töreni yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Bir yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarını tamamlayan Başkan Dursun Ay gelecek dönem için planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Başkan Ay: “Çamköy ve Bağlantı yolu arası ile Olimpiyat Kavşağı bağlantısını kısa süre içinde tamamlayacağız. Biliyorsunuz çöp sorunu var. Bu çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz. Merkeze bağlı köylerimizin tamamına çöp konteynırı yerine geri dönüşüm kutuları koyarak günümüzde enerji kaynağı olan çöplerin boşa gitmesini engelleyeceğiz. Melen Çayı üzerinde su şişirme çalışmamız devam ediyor. Burada suyu 2,50 metre yükselterek balık havuzu oluşturacağız. Çok güzel bir görüntü olacak. Melen Su Park'ın ikinci etabında da o bölge tamamen park olacak, aileler ve çocuklar için yaşam alanı olacak. Ayrıca oradaki sosyal tesislerde bulunan lokantaları da hizmete sokacağız. Bir de hayalim var; Düzcemiz'de bulunan 3 barajında suyunun tertemiz olmasını sağlamak istiyorum. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.”