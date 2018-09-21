Başkan Dursun Ay çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Belediyesi, Beyköy ve Sallar mahallesinde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yakından takip etti. Başkan Dursun Ay "Hava şartlarının uygun şekilde devam etmesini avantaja çevirdik. Aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asfaltsız yol kalmayacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri her zaman dikkate alıyor ve öncelik veriyoruz" dedi.