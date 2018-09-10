Başkan Dursun Ay demir dövdü

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kiremitocağı'nda demircilik işi yapan Sabri ustayı iş yerinde ziyaret etti. Sabri ustanın yaptığı bir baltayı da döven Belediye Başkanı Dursun Ay, ayrıca eskimeye yüz tutan ve emsali olmayan zanaat hakkında bilgiler aldı. Demir dövdükten sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Dursun Ay; “Düzce'miz de uzun yıllardır demircilik yaparak hayatını sürdüren Sabri ustamızı ziyaret ettim. Çekici elimize alıp demir döverek işin ustalığını öğrenmeye çalıştık. Bizde ustamıza destek olup onu daha güzel bir ortama taşıyacağız. Atalarımızdan süre gelen bu zanaatkar ustamızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.