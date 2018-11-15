Başkan Dursun Ay dere ıslah çalışmalarını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koçyazı Mahallesinde yapılan dere ıslahı çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve mahalle muhtarının da eşlik ettiği inceleme gezisinde muhtardan bilgi alan Başkan Ay “Artık yavaş yavaş kış aylarına ve yoğun yağış dönemine girdik. Derenin su debisinin artması an meselesi. Bu anlamda sel ve taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla ıslah çalışmalarını hızlı bir biçimde yapıyoruz. Muhtarımızla birlikte yaptığımız incelemede ıslah çalışmalarının olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını gördük. Bu çalışmalar hem derenin su kaynağı, debisi hem de çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor” dedi.