İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dursun Ay “Hedef rahat bir kış”

Düzce Belediyesi, il genelinin tüm yollarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfalt serimi ve bozuk durumda olan yollarda yama çalışmaları aralıksız sürüyor. Asfalt çalışma ekipleri çalışmalarına ana yollarda, devam ederken belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor.


Düzce Belediye başkanı Dursun Ay, asfalt ekiplerinin tüm yollarda çalışmalarına ara vermeden hızla devam ettiğini belirterek "İlimizdeki tüm yollarda yama ve onarım çalışmalarımız devam etmekte. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz rahat bir kış geçirmek” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.