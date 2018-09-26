Başkan Dursun Ay “Hedef rahat bir kış”

Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfalt serimi ve bozuk durumda olan yollarda yama çalışmaları aralıksız sürüyor. Asfalt çalışma ekipleri çalışmalarına ana yollarda, devam ederken belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor.

Düzce Belediye başkanı Dursun Ay, asfalt ekiplerinin tüm yollarda çalışmalarına ara vermeden hızla devam ettiğini belirterek "İlimizdeki tüm yollarda yama ve onarım çalışmalarımız devam etmekte. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz rahat bir kış geçirmek” ifadelerini kullandı.