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09 Temmuz 2018 16:14

Başkan Dursun Ay “Hep birlikte güzel işler yapacağız”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 24 Haziran seçimlerinde Düzce’de AK Parti’den milletvekili seçilen Fahri Çakır ile Ayşe Keşir ve MHP’den Milletvekili seçilen Ümit Yılmaz’ı ziyaret etti hayırlı olsun dileklerinde bulunarak “Hep birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.

Başkan Dursun Ay “Hep birlikte güzel işler yapacağız”

09 Temmuz 2018 16:14


24 Haziran seçimlerinde Düzce’de milletvekili seçilen Fahri Çakır, Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz yemin etmelerinin ardından mecliste misafirlerini ağırladı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’da AK Parti’den milletvekili olan Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP’den Milletvekili seçilen Ümit Yılmaz’ı makamlarında tek tek ziyaret etti. Başkan Ay ziyarette vekillere hayırlı olsun dileklerinde bulunurken “Düzce için hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız” dedi.


Vekillerde ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Dursun Ay’a teşekkür ettiler.




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