Başkan Dursun Ay il başkanları toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ankara'da düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katıldı. Toplantıda AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Düzce eski milletvekili Fevai Arslan'da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği toplantıya katılım yoğun oldu. Gündeme ilişkin konuşan ve ekonomik sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına seslenerek “Biz işimize bakacağız, hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak daha çok işimiz var, alacağımız çok büyük yollar var” ifadelerini kullandı.