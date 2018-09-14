İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dursun Ay il başkanları toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ankara’da düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ankara'da düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katıldı. Toplantıda AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Düzce eski milletvekili Fevai Arslan'da hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği toplantıya katılım yoğun oldu. Gündeme ilişkin konuşan ve ekonomik sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına seslenerek “Biz işimize bakacağız, hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak daha çok işimiz var, alacağımız çok büyük yollar var” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.