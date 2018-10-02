Başkan Dursun Ay konferansa katıldı

Düzce'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur'un katılımı ile Düzce Müftülüğünde düzenlenen “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” konulu konferansa katıldı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Camilerimiz İslam'da Allah'ın evi olarak kabul edilir. Cami kelime olarak toplayan, birleştiren, bir araya getiren demektir. İslam hayatında önemli yeri olan ve manevi anlamda olumlu etkiler bırakan camilerimizi diri ve canlı tutan bütün din görevlilerimizin haftasını yürekten kutluyorum" dedi.