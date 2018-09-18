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Başkan Dursun Ay öğrencileri yalnız bırakmadı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Uzun Mustafa Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Uzun Mustafa Ortaokulu'nu ziyaret etti.


2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğun iş temposuna rağmen okul ziyaretlerini aksatmayarak eğitime verdiği önemi gösteren Başkan Ay, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunurken, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.Okulun genel durumuyla ilgili bilgi almayı da unutmadı.


Başkan Ay, gelecek nesillerin faydalı bireyler olması için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra bir sınıfı ziyaret eden Başkan Ay, burada öğrencilere tavsiyelerde bulundu. "Hayallerinizi gerçekleştirmek için mücadele edin.Sizler, geleceğimizin teminatısınız. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek, ailenize, ilinize, devletinize ve inancınıza bağlı bireyler olarak bu ülkenin yönetiminde hak sahibi olmak için elinizden geleni yapmanız lazım. Bizler, hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırmak için her türlü desteği vereceğiz.Sizler de hep bir gayret içerisinde olacaksınız" diye konuştu.

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