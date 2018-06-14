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14 Haziran 2018 10:23

Başkan Dursun Ay, Ramazan Bayramını kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin sürdüğü nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun” dedi.

Başkan Dursun Ay, Ramazan Bayramını kutladı

14 Haziran 2018 10:23


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Düzcelilerin, Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Başkan Ay mesajında şu görüşlere yer verdi: “Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar neşe ve sevinç günü demektir. İbadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları gün olan bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim. Kimsesizlerin yardımına koşalım. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. İyilikleri, güzellikleri öne çıkaralım. Devletimiz ve milletimizin yükselmesi, güçlenip kuvvetlenmesi, birlik ve beraberlik içinde yaşamamıza bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan Bayramımzın hepimize, aziz milletimizin her bir ferdine, tüm İslam alemine kutlu olmasını temenni ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şahadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, Ramazan Bayramını ayriyeten kutluyorum.”




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