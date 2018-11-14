Başkan Dursun Ay restorasyon çalışmalarını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Konuralp'te yürütülen tarihi türbe restorasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile hazırlanan ““Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi” kapsamında Konuralp Türbesinde yapılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay restorasyon alanına yaptığı ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aslına uygun şekilde restore edilen yapı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ay “Konuralp tarihi kent meydanının aslına uygun şekilde ortaya çıkarılması için hazırladığımız proje bildiğiniz gibi MARKA'dan da önemli bir hibe almaya hak kazandı. Bu sayede çalışmalarımız da hız kazandı. Burada bulunan tarihi varlıkların gün yüzüne çıkarılması için ekipler çalışıyor. Aynı zamanda toplam Bütçesi 1 Milyon 472 Bin 547 TL olan projenin finansmanı MARKA'nın hibesi ve belediyemizin eş finansmanı ile sağlanıyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana proje kapsamında Tarihi Osmanlı Hamamı'nın söküm işleri tamamlanarak kubbeleri ortaya çıkarıldı. Şimdi de Konuralp Türbesi aslına uygun şekilde restore edilerek tarihi varlıklarımızın arasına kazandırılacak. Çalışan emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.