Başkan Dursun Ay “Talepler en kısa sürede karşılanacak”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay her ay düzenli olarak yapılan merkez mahalle muhtarları toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekli toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Miktat Çelebioğlu ile Özgür Sağlam’ın yanı sıra Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ile ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Ağırlıklı olarak soru-cevap şeklinde geçen toplantıda muhtarların taleplerini asfalt, park ve dinlenme alanları oluşturdu. Açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin: “Muhtarlar vatandaşla devletin arasında köprü kuran en etkili kişilerdir. Bu toplantıların devamını istiyoruz. Bölge bölge olursa muhtarlar sorunlarını daha rahat anlatabilirler. Biz bazı konuları başkanımızla bir araya gelerek istişare yaptık. Yine de Başkan Ay’a yaşadığımız sorunlardan bahsetmek isterim. Muhtarlık binası sıkıntısı, asfalt sıkıntısı, kaldırımlar, ot biçme sıkıntısı, çöp konteynırları, özellikle Kalıcı Konutlar’daki parklarda bank sorunu ve kuzey - güney çevre yolları sorunlarımız bulunmaktadır.”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yaptığı açıklamada toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek “Bilgin çok güzel anlattı ama hep eksikleri anlattı, yaptıklarımızı da anlatsaydınız iyi olurdu. Muhtarlık binaları yapıldı. 16 tane kaldı onlarında çalışmaları yapılacak. Biliyorsunuz seçimlere gireceğiz ama yolumuza devam edeceğimize de inanıyoruz. Çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle çevre yollarını yapacağız. Düzce’de 100 bin araç bulunuyor ve yolları yaptığımızda sürücüler de rahat nefes alacaktır. Bunun yanı sıra asfalt çalışmalarına yakın bir zamanda başlayacağız. Yol çalışmalarına ilk olarak Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda başlayacağız. Konutlardaki çalışmalara ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.