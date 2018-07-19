Başkan Dursun Ay yağmurun bilançosunu açıkladı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay birim müdürleri ile birlikte Düzce’de yaşanan fırtınanın bilançosunu ve yağış sonrası yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı.

Başkan Dursun Ay, ağaçların devrilmesi sonucu bazı noktalarda hasar meydana geldiğini belirterek “Dün (18 Temmuz)17.30 sıralarında hızlı bir yağmur ve arkasından fırtına oluştu. Bu konuyla alakalı çalışan ekiplerimizi burada topladık. Sedaş’tan Düzce sorumlusu arkadaşımız da geldi. Yaşanan fırtınanın bilançosunu öğrendik ve bundan sonra böyle durumlarda neler yapabileceğimizi görüştük. Belediye ekiplerimiz de geç saatlere kadar olaylara müdahale ettiler. Ağaçların devrilmesi sonucu hasarlar meydana geldi. Hızlı yağan yağmur nedeniyle kanalizasyonların yeterli gelmediği noktalar oldu. Ekiplerimiz gereğini yaptılar. Ben arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşları da bize destek verdi. Biz kritik noktaları belirledik. Bundan sonra yaşanacak bu tür durumlarda olaya nasıl müdahil olacağımızı planlıyoruz” dedi.

230 noktada enerji kesintisi yaşandı

SEDAŞ İl Sorumlusu Barış Cerlet Düzce genelinde yaklaşık 230 vakaya müdahale ettiklerini dile getirerek “Düzce’de yoğun yağıştan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandı. Ağaçlarımız aşırı derecede uzadığından rüzgarla birlikte ağaçlardan kopan dallar, parçalar şebekelerin üzerine düştü. Yıkılan direklerimiz, kopan iletkenlerimiz oldu. Cumayeri ve Gümüşova tarafında 3 ekip, Akçakoca’da 2 ekip ve merkezde 7 ekip çalıştık. Bolu’dan takviye ekip istedik. Toplamda 13 araç, 25 kişi, Düzce genelindeki yaklaşık 230 vakaya müdahale etti. 28 noktada iletken kopukluğu yaşadık. Gece saat 04.00 gibi normale döndük. Şuanda Düzce’de enerji verilmeyen yer kalmadı” ifadelerinde bulundu

“El birliği ile müdahale”

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise yaşamın normale dönmesi için el birliği ile çalıştıklarını söyleyerek “Biz 45 noktadan su çekimi, 12 vidanjör çalışması, 35 kanal aracıyla tıkanmış kanalların açılması ve hatların rahatlatılması, birçok noktada su kanalizasyon kapakların şişlenmesi, biriken yaprak ve pisliklerin temizlenmesi çalışmalarını yürüttük. Park Bahçeler ve İtfaiye vasıtasıyla araçlara ve binalara zarar veren, yolların kapanmasına sebep olan, vatandaşları sıkıntıya sokan 47 ağaca müdahale edildi. İtfaiye, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ve belediye birim çalışanları olarak toplamda 136 kişiyle sahada çalışma yaptık. Saat 21.30 gibi sıkıntı büyük oranda giderilmişti. Lokal müdahalelerle bütün gece çalışmalarımız devam etti. Meteoroloji verilerine göre metrekareye düşen yağış oranı 40 kg. civarında. Bu saatlik olarak ölçülüyor. Eğer 40 kg.’ın 10 dakika içerisinde yağdığını düşünürsek bu 80 kg. gibi olabiliyor. Çok kısa sürede toprak suyu emmediği için, yüzeysel akıntı çok olduğu için daha çok zarar veriyor. Rüzgardan dolayı ağaçlar devrilip üzerindeki yapraklar kanalları kapattığında sıkıntı büyüyor. El birliği ile sıkıntıyı giderdik” diye konuştu.

“Hatlar genişletilecek”

Su ve Kanalizasyon Müdürü İbrahim Özer sorun yaşanan noktaların tek tek fotoğraflandığını ve hat genişletme çalışması yapılacağını ifade ederek “Her yağış bizim için aynı zamanda bir imtihan oluyor. Arkadaşlarımız sıkıntı yaşanan noktaların tespitini yapıyorlar, fotoğraflandırıyorlar. Düzce büyük bir il ve sürekli gelişiyor. Eksik kaldığımız noktalar var. Hatların genişletilmesi çalışmalarını proje dahilinde yapmaya devam ediyoruz. Beyköy yolunda ve Fevziçakmak Mahallesinde yağmurdan dolayı sıkıntı yaşanıyor. Buraya arkadaşlarımız müdahale etti. Fırtınada ağaçlardan yeşil yapraklar bile koptu. Biz Cedidiye, Küçüksu, çevre yolları gibi en kritik noktalardan başlayarak çalıştık. Sıkıntılı noktanın fotoğrafları çekildi. Biz programlamayı yapacağız ve sorunu gidereceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Başkan Yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.