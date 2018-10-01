Başkan Dursun Ay “Yaşlılarımız başımızın tacıdır”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 1-7 Ekim Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yukarı Yahyalar'da ikamet eden 103 yaşındaki Münevver Bakkaloğlu'nu ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir dizi programa katıldı. Yukarı Yahyalar'da ikamet eden 103 yaşındaki Münevver Bakkaloğlu'nu ziyaret eden Başkan Ay aile üyeleri ile tek tek sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Ay “yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Onlar bizim yaşayan tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimizdir. Onları hayatlarının bu döneminde asla yalnız bırakmamalıyız. Burada da gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Münevver teyzemiz ailesi, çocukları ve hatta torunları ile bir arada bulunuyor. Bu iki hatta üç neslin bir arada olması, etkileşim içinde olması geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sanıyorum ki bu, onu da çok mutlu ediyordur. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlılarımızı bir nebze daha onore ediyoruz ancak bu yalnızca bu tarihlerde olmamalıdır. Onlar bizim değerlerimizdir. Bu ziyaret dolayısıyla da tüm büyüklerimin ellerinden öpüyor, her birine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.