Başkan Dursun Ay, yeni yolları inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce'nin şehir trafiğinin rahatlaması için çevre yollarına önem verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dursun Ay, asfaltlama çalışmaları yapılan Aydınpınar Caddesi ile şehirlerarası terminal arasındaki yolda incelemelerde bulundu.

Yolda 18 uygulaması yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulunan Başkan Ay, Aydınpınar yolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ay, şehir trafiğinin rahatlaması için çevre yollarına önem verdiklerini dile getirdi.

Başkan Ay, “Yolun çizgilerini çekeceğiz ondan sonra açılacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Aydınpınar caddesini otogara bağlıyoruz. Akabinde, Ağa mahallesi ile Çay mahallesi arasından geçen yolu çalışacağız. Hem Beyköy hastane arası, hem Gölyaka, Aydınpınar tarafından gelen insanlar buaradn otoyola ve garaja kısa yoldan bağlanmış olacaklar. Asfaltını yaptık, çizgilerini çekeceğiz, Aydınpınar ve bu yolun kesiştiği noktada kavşak yapacağı, çünkü burada kontrolsüz bir durum var şu anda, bir kazaya sebebiyet vermemek için kavşak çalışmasına bakıyoruz” dedi.

Başkan Ay, Çamköy- Öztürkler bağlantısında da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.